Bonny a Sky dopo la vittoria contro la Roma | Spero sempre di segnare oggi grande spirito di squadra

Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma all'Olimpico. Il giovane francese, autore del gol decisivo al 6? del primo tempo, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e per la prestazione della squadra. «Spero sempre di segnare», ha dichiarato Bonny, che ha subito mostrato la sua voglia di continuare a incidere nelle partite della Inter. «Oggi abbiamo lavorato con spirito di squadra», ha proseguito l'attaccante, sottolineando come il successo sia frutto di un gioco collettivo e dell'impegno di tutti i compagni.

