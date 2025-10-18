Bonny a Dazn | Sempre bello segnare soprattutto in partite così Vi spiego il gesto dei muscoli di Chivu verso di me

Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, si è espresso così dopo il successo ottenuto in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1, il centravanti della Beneamata, Ange-Yoan Bonny, colui che ha deciso la sfida con il gol nel primo tempo, ha analizzato così il match del 7° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. CI HO PRESO GUSTO? – « Grazie ai miei compagni, oggi anche grazie a Barella. Sempre bello segnare, soprattutto in una partita così difficile. Abbiamo preso 3 punti, siamo contenti ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny a Dazn: «Sempre bello segnare, soprattutto in partite così. Vi spiego il gesto dei muscoli di Chivu verso di me»

