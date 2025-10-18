Bonny a Dazn | Sempre bello segnare soprattutto in partite così Vi spiego il gesto dei muscoli di Chivu verso di me
Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Ange-Yoan Bonny, si è espresso così dopo il successo ottenuto in campionato contro la Roma. Intervenuto nel corso del postpartita di Roma Inter, match vinto dai nerazzurri per 0 ad 1, il centravanti della Beneamata, Ange-Yoan Bonny, colui che ha deciso la sfida con il gol nel primo tempo, ha analizzato così il match del 7° turno di Serie A. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. CI HO PRESO GUSTO? – « Grazie ai miei compagni, oggi anche grazie a Barella. Sempre bello segnare, soprattutto in una partita così difficile. Abbiamo preso 3 punti, siamo contenti ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Thuram sempre più vicino al forfait contro la Roma Se foste in Chivu con chi lo sostituireste? Pio Esposito o Bonny? #Thuram #DAZN - X Vai su X
? #SerieAEnilive Giornata 6 Cremonese 18:00 Stadio San Siro ? Dazn #InterCremonese (3-5-2) - Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Laut - facebook.com Vai su Facebook
Bonny è il Player of the Match : "Segnare è sempre bello, contenti di questi tre punti importantissimi" - Yoan Bonny, protagonista della serata col suo gol che ha deciso la partita dell’Olimpico regalando un successo d’oro alla ... Lo riporta msn.com
Bonny: “Tre punti importantissimi. Abbiamo avuto un vero spirito di squadra” - Ange Bonny ha parlato ai microfoni di Dazn al termine la vittoria contro la Roma. msn.com scrive
Inter, Bonny: "Contento di aver aiutato la squadra, Chivu mi dà fiducia ogni giorno" - Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 4- Riporta m.tuttomercatoweb.com