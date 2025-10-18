Bonifica di via Ferrarese-Saggese | il commissario per le bonifiche Vadalà si fa carico del problema
Svolta nella bonifica di via Ferrarese: ci penserà il commissario per gli interventi sulle bonifiche alle discariche abusive, il generale Giuseppe Vadalà, nominato dal governo di Giorgia Meloni per ripulire tutte quelle periferie dai cumuli di rifiuti tra cui quelli speciali. A questo risultato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
