Inter News 24 Bonanni analizza il big match di questa sera tra Roma e Inter e valido per la settima giornata di Serie A. Ecco i pareri dell’ex centrocampista. Massimo Bonanni, ex centrocampista e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il big match tra Roma e Inter, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. L’ex calciatore ha espresso la sua opinione sui valori in campo, sul momento delle due squadre e sui possibili protagonisti della sfida. DIFFERENZA TRA LE DUE SQUADRE – «Sicuramente il reparto d’attacco è quello in cui l’Inter spicca di più rispetto alla Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonanni analizza: «Roma Inter? Loro i più forti! La Roma vive di entusiasmo, ma nell’Inter, lui può essere decisivo»