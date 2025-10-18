Bonanni analizza | Roma Inter? Loro i più forti! La Roma vive di entusiasmo ma nell’Inter lui può essere decisivo

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bonanni analizza il big match di questa sera tra Roma e Inter e valido per la settima giornata di Serie A. Ecco i pareri dell’ex centrocampista. Massimo Bonanni, ex centrocampista e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il big match tra Roma e Inter, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. L’ex calciatore ha espresso la sua opinione sui valori in campo, sul momento delle due squadre e sui possibili protagonisti della sfida. DIFFERENZA TRA LE DUE SQUADRE – «Sicuramente il reparto d’attacco è quello in cui l’Inter spicca di più rispetto alla Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

bonanni analizza roma inter loro i pi249 forti la roma vive di entusiasmo ma nell8217inter lui pu242 essere decisivo

© Internews24.com - Bonanni analizza: «Roma Inter? Loro i più forti! La Roma vive di entusiasmo, ma nell’Inter, lui può essere decisivo»

News recenti che potrebbero piacerti

bonanni analizza roma interBonanni: “Ecco la vera differenza tra Inter e Roma. Un protagonista? Vi faccio questo nome” - "Dybala a partita in corso potrebbe rappresentare una carta in più, al contrario di quanto potrebbe fare Pellegrini", ha detto poi Bonanni ... Come scrive msn.com

bonanni analizza roma interBonanni: “Inter più forte della Roma e pronta per lo scudetto. Si vede soprattutto…” - Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri che sfidano i giallorossi nella giornata di domani in Roma- Segnala msn.com

Bonanni: "Inter, Calhanoglu deve tornare a essere un perno della squadra" - L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Bonanni Analizza Roma Inter