Bonanni analizza | Roma Inter? Loro i più forti! La Roma vive di entusiasmo ma nell’Inter lui può essere decisivo
Inter News 24 Bonanni analizza il big match di questa sera tra Roma e Inter e valido per la settima giornata di Serie A. Ecco i pareri dell’ex centrocampista. Massimo Bonanni, ex centrocampista e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il big match tra Roma e Inter, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. L’ex calciatore ha espresso la sua opinione sui valori in campo, sul momento delle due squadre e sui possibili protagonisti della sfida. DIFFERENZA TRA LE DUE SQUADRE – «Sicuramente il reparto d’attacco è quello in cui l’Inter spicca di più rispetto alla Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Bonanni analizza: «Inter a Cagliari obbligata a vincere, non può permettersi passi falsi» - X Vai su X
A.S.D Modica Calcio 1932. . Le parole dei protagonisti dopo la vittoria sul Melilli! Mister Raciti analizza la prestazione della squadra, mentre Luca Savasta, autore di una doppietta, racconta le sue emozioni a caldo. - facebook.com Vai su Facebook
Bonanni: “Ecco la vera differenza tra Inter e Roma. Un protagonista? Vi faccio questo nome” - "Dybala a partita in corso potrebbe rappresentare una carta in più, al contrario di quanto potrebbe fare Pellegrini", ha detto poi Bonanni ... Come scrive msn.com
Bonanni: “Inter più forte della Roma e pronta per lo scudetto. Si vede soprattutto…” - Il pensiero dell'ex calciatore a proposito dei nerazzurri che sfidano i giallorossi nella giornata di domani in Roma- Segnala msn.com
Bonanni: "Inter, Calhanoglu deve tornare a essere un perno della squadra" - L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Scrive m.tuttomercatoweb.com