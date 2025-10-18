Bonagia in marcia per Paolo Taormina | fiaccole palloncini e un murale nel quartiere del giovane ucciso
Una fiaccolata, organizzata nel suo quartiere di Bonagia, per ricordare Paolo Taormina, il ventunenne ucciso sabato scorso con un colpo di pistola alla testa fuori dal suo locale in via Spinuzza. In tanti si sono dati appuntamento ieri sera in via del Visone e, in silenzio, hanno raggiunto la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
