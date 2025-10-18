Quando la vita di un cronista diventa una notizia, il giornalismo muore. Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci è ancora sotto choc per l'attentato che poteva ucciderlo, davanti al cancello di casa sua a Campo Ascolano, vicino all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Lo scoppio dell'ordigno ha devastato la Opel Adam e la Ford Ka Plus della figlia del giornalista, parcheggiate davanti al cancello di casa alto meno di due metri. La ragazza "era passata lì davanti davvero pochi minuti prima, avrebbero potuto ammazzare anche lei", dice il vicedirettore Rai a Repubblica e Corriere. Il boato che ha squarciato l'altra notte la periferia romana dove da 30 anni abita con la moglie e i tre figli - anche loro da ieri sotto scorta al massimo livello - è un brutto segnale per tutto il mondo dell'informazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bombe contro le auto di Ranucci e della figlia. "Potevano uccidere"