Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci nelle nuove inchieste di Report il possibile movente | cosa sappiamo
Nelle inchieste di Report il possibile movente dell'attentato intimidatorio a Sigfrido Ranucci: i temi delle nuove puntate. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La bomba sotto l’auto di Ranucci è un inquietante promemoria che sono tempi bui per il giornalismo italiano Il nuovo episodio del nostro daily podcast “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - X Vai su X
La bomba sotto casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci riporta al centro del dibattito la piaga delle minacce ai giornalisti. L’Italia detiene il triste primato di Paese europeo con più giornalisti minacciati o protetti dalle forze dell’ordine, e i dati dell’anno sc - facebook.com Vai su Facebook
Bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci, nelle nuove inchieste di Report il possibile movente: cosa sappiamo - Nelle inchieste di Report il possibile movente dell'attentato intimidatorio contro Sigfrido Ranucci: i temi delle nuove puntate ... Segnala virgilio.it
Sigfrido Ranucci, chi ha piazzato la bomba sotto casa sua? La malavita, gli albanesi del cartello Escobar, gli ultras: tutte le piste. «Ci sono 4/5 tracce importanti» - Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo, lasciato tra due vasi con la miccia accesa a pochi metri dall'abitazione. Riporta leggo.it
Ranucci Bomba sotto casa - Con quasi un chilo di materiale esplosivo, molto probabilmente polvere pirica pressata. Secondo quotidiano.net