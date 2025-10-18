Bomba in porto | tutti i dettagli dell' operazione la diretta
Sono iniziate questa mattina all'alba le operazioni per il disinnesco della bomba americana della Seconda guerra mondiale rinvenuta all'interno dello scalo ferroviario del porto di Trieste. Segui la nostra diretta. 08:05: Sgombero della zona rossa concluso. I quasi 1000 residenti interessati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Disinnescata la bomba d'aereo al Porto Nuovo: Trieste torna alla normalità dopo ore di grande lavoro e collaborazione
Trieste, domani stop alla navigazione per far brillare la bomba trovata al Porto Nuovo
Trieste, domani la bonifica della bomba in porto: evacuazione e misure di sicurezza per la città - Domani, sabato 18 ottobre 2025, Trieste vivrà una mattinata di massima allerta e collaborazione civica.
Partita l'operazione-bomba in Porto nuovo - Un migliaio di residenti fatti sgomberare, chiuse al traffico le strade vicine al luogo dove è stato trovato l'ordigno
Bomba inesplosa nel porto di Trieste: evacuazione della popolazione sabato 18 ottobre - Scatterà sabato 18 ottobre 2025 l'evacuazione della popolazione residente nella zona del porto di Trieste, dopo il ritrovamento di una bomba d'aereo inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale.