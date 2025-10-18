Bomba in porto | tutti i dettagli dell' operazione la diretta

Triesteprima.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziate questa mattina all'alba le operazioni per il disinnesco della bomba americana della Seconda guerra mondiale rinvenuta all'interno dello scalo ferroviario del porto di Trieste. Segui la nostra diretta. 08:05: Sgombero della zona rossa concluso. I quasi 1000 residenti interessati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

bomba porto tutti dettagliTrieste, domani la bonifica della bomba in porto: evacuazione e misure di sicurezza per la città - Domani, sabato 18 ottobre 2025, Trieste vivrà una mattinata di massima allerta e collaborazione civica. Riporta triestecafe.it

bomba porto tutti dettagliPartita l'operazione-bomba in Porto nuovo - Un migliaio di residenti fatti sgomberare, chiuse al traffico le strade vicine al luogo dove è stato trovato l'ordigno ... Secondo rainews.it

bomba porto tutti dettagliBomba inesplosa nel porto di Trieste: evacuazione della popolazione sabato 18 ottobre - Scatterà sabato 18 ottobre 2025 l’evacuazione della popolazione residente nella zona del porto di Trieste, dopo il ritrovamento di una bomba d’aereo inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale. Riporta triestecafe.it

Cerca Video su questo argomento: Bomba Porto Tutti Dettagli