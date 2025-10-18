Bomba in porto | tutti i dettagli dell' operazione la diretta
Sono iniziate questa mattina all'alba le operazioni per il disinnesco della bomba americana della Seconda guerra mondiale rinvenuta all'interno dello scalo ferroviario del porto di Trieste. Segui la nostra diretta. 08:05: Sgombero della zona rossa concluso. I quasi 1000 residenti interessati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fatta esplodere in mare la bomba recuperata in Porto nuovo a Trieste. I dettagli qui: https://bit.ly/4nRyvaF - facebook.com Vai su Facebook
In sicurezza la bomba trovata in porto nuovo a Trieste: alle 8:40 completate le operazioni. Ora verrà portata in mare e fatta esplodere. https://rainews.it/tgr/fvg/articoli/2025/10/partita-loperazione-bomba-in-porto-nuovo-1189bdb4-10aa-4df1-b602-64a2aa97d3f2 - X Vai su X
Trieste, domani la bonifica della bomba in porto: evacuazione e misure di sicurezza per la città - Domani, sabato 18 ottobre 2025, Trieste vivrà una mattinata di massima allerta e collaborazione civica. Secondo triestecafe.it
Bomba in porto nuovo messa in sicurezza - Un migliaio di residenti fatti sgomberare, chiuse al traffico le strade vicine al luogo dove è stato trovato l'ordigno. Riporta rainews.it
Bomba inesplosa nel porto di Trieste: evacuazione della popolazione sabato 18 ottobre - Scatterà sabato 18 ottobre 2025 l’evacuazione della popolazione residente nella zona del porto di Trieste, dopo il ritrovamento di una bomba d’aereo inesplosa risalente alla Seconda guerra mondiale. Da triestecafe.it