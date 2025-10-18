Bomba day a Verona domenica chiuse A4 e tangenziale per disinnesco ordigno bellico

(Adnkronos) – Domani, domenica 19 ottobre, bomba day a Verona. Autostrada e tangenziale chiuse per almeno quattro ore e residenti della zona che dovranno lasciare le proprie abitazioni entro e non oltre le 7.30, secondo il piano che scatterà domani in città, dove nell’area di via Apollo, a sud del capoluogo, è stata rinvenuta una . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bomba day a Verona, domenica chiuse A4 e tangenziale per disinnesco ordigno bellico

