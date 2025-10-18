Bolognesi al Siena Jazz Prende il posto di Bigoni
La musicista, compositrice, contrabbassista e docente, Silvia Bolognesi è la nuova direttrice artistica e didattica di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. È la prima volta che una donna assume questo prestigioso incarico nella storia dell’Accademia, segnando un momento di svolta e rinnovamento. Silvia Bolognesi subentra a Francesco Bigoni, che nell’ultimo anno ha guidato il percorso artistico e didattico dell’Accademia, e che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Con questa nomina, Siena Jazz inaugura l’anno accademico 20252026 con un rinnovato slancio progettuale e formativo, avviando un importante percorso di ristrutturazione e ammodernamento delle aule dell’Accademia, con un nuovo allestimento acustico, a conferma dell’impegno costante verso la qualità dell’offerta educativa e l’innovazione dei suoi spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
SILVIA BOLOGNESI È LA NUOVA DIRETTRICE ARTISTICA E DIDATTICA DI SIENA JAZZ Per la prima volta, una donna alla guida dell’Accademia del Jazz: un nuovo anno accademico all’insegna di innovazione, didattica e inclusività. Alla Fortezza Medicea, - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Bolognesi è la nuova Direttrice Artistica e Didattica di Siena Jazz https://gazzettadisiena.it/silvia-bolognesi-e-la-nuova-direttrice-artistica-e-didattica-di-siena-jazz/… - X Vai su X
Bolognesi al Siena Jazz . Prende il posto di Bigoni - La prima donna alla direzione artistica della prestigiosa Accademia senese. Come scrive lanazione.it
Silvia Bolognesi è la nuova direttrice artistica di Siena Jazz - (askanews) – Con l’avvio del nuovo anno accademico, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz annuncia la nomina di Silvia Bolognesi a nuova direttrice artistica e didattica dell’istituz ... Segnala askanews.it
Silvia Bolognesi nuova direttrice artistica e didattica di Siena Jazz - Per la prima volta, con Silvia Bolognesi, una donna alla guida di Siena Jazz in vista del nuovo anno accademico ... Segnala sienafree.it