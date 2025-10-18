bolognesi al siena jazz prende il posto di bigoni

La musicista, compositrice, contrabbassista e docente, Silvia Bolognesi è la nuova direttrice artistica e didattica di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. È la prima volta che una donna assume questo prestigioso incarico nella storia dell’Accademia, segnando un momento di svolta e rinnovamento. Silvia Bolognesi subentra a Francesco Bigoni, che nell’ultimo anno ha guidato il percorso artistico e didattico dell’Accademia, e che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Con questa nomina, Siena Jazz inaugura l’anno accademico 20252026 con un rinnovato slancio progettuale e formativo, avviando un importante percorso di ristrutturazione e ammodernamento delle aule dell’Accademia, con un nuovo allestimento acustico, a conferma dell’impegno costante verso la qualità dell’offerta educativa e l’innovazione dei suoi spazi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

