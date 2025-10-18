Bologna morì cadendo dal balcone | l' ex condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking

L'uomo è anche indagato per omicidio preterintenzionale. La vittima aveva già subito violenze, è deceduta ad aprile dopo essere precipitata dal terzo piano del suo appartamento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, morì cadendo dal balcone: l'ex condannato a 2 anni e 6 mesi per stalking

