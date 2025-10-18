Bologna contro il Cagliari Italiano prepara la 60ª formazione diversa

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico ha recuperato quasi tutti. In attacco riparte da Castro per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dallo scorso marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bologna contro il cagliari italiano prepara la 60170 formazione diversa

© Gazzetta.it - Bologna, contro il Cagliari Italiano prepara la 60ª formazione diversa

Argomenti simili trattati di recente

bologna contro cagliari italianoBologna, contro il Cagliari Italiano prepara la 60ª formazione diversa - In attacco riparte da Castro per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dallo scorso marzo ... Si legge su msn.com

bologna contro cagliari italianoSkorupski o Ravaglia? Ecco a chi Italiano affiderà la porta del Bologna contro il Cagliari -   Il tecnico dei felsinei ha annunciato subito un titolare a sorpresa: Federico ... Segnala calciomercato.com

bologna contro cagliari italianoBologna, Italiano: "Per fare risultato in trasferta dobbiamo crescere in personalità" - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e avversario della Fiorentina al Franchi nell'8^ giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ... Lo riporta firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Contro Cagliari Italiano