Bologna contro il Cagliari Italiano prepara la 60ª formazione diversa
Il tecnico ha recuperato quasi tutti. In attacco riparte da Castro per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dallo scorso marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
SERIE A - Giornata 7 ? CAGLIARI - BOLOGNA Domenica 19/10/2025 ? 15:00 ? Stadio Sardegna Arena, Cagliari (CA) DAZN AE: Matteo Marchetti sez. Ostia Lido AA1: Francesca Di Monte sez. Chieti AA2: Marco Belsanti sez. Bari QU: Niccolò Turrin - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio | Verso Cagliari-Bologna, #Pisacane: “Buone notizie dall’infermeria, Mina c’è” La Notizia https://cagliaripad.it/659576/verso-cagliari-bologna-pisacane-buone-notizie-dallinfermeria-mina-ce… Leggi la notizia su http://Cagliaripad.it - X Vai su X
Bologna, contro il Cagliari Italiano prepara la 60ª formazione diversa - In attacco riparte da Castro per ritrovare la vittoria in trasferta che manca dallo scorso marzo ... Si legge su msn.com
Skorupski o Ravaglia? Ecco a chi Italiano affiderà la porta del Bologna contro il Cagliari - Il tecnico dei felsinei ha annunciato subito un titolare a sorpresa: Federico ... Segnala calciomercato.com
Bologna, Italiano: "Per fare risultato in trasferta dobbiamo crescere in personalità" - Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e avversario della Fiorentina al Franchi nell'8^ giornata di Serie A, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro ... Lo riporta firenzeviola.it