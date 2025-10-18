’Boléro - Ravel’ In prima assoluta con Bernal e Savignano

Il bailarin e bailaor madrileno Sergio Bernal (nella foto), star del balletto spagnolo, e Luciana Savignano, gloria della danza italiana, già étoile della Scala di Milano, saranno i protagonisti di Boléro - Ravel che il Comunale Nouveau di Bologna presenterà in prima assoluta mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre. Omaggio a Maurice Ravel nel 150° della nascita, il nuovo spettacolo ideato da Daniele Cipriani ripercorrerà le principali tappe della vita e della carriera del compositore francese. Luciana Savignano, interprete iconica del Boléro nella versione di Maurice Béjart, evocherà la genesi del capolavoro che Ravel scrisse per la grande danzatrice russa Ida Rubinštejn, poi Sergio Bernal, con i danzatori della sua compagnia, sarà coreografo e interprete della Rhapsodie espagnole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

