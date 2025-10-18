Bocelli incontra Trump nello Studio Ovale e canta per lui Con te partirò – Video

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto Andrea Bocelli alla Casa Bianca. Come rivela il video diffuso sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff di comunicazione, il tenore ha cantato nello Studio Ovale. La colonna sonora dell’incontro è ‘Con te partirò’, uno dei maggiori successi del tenore. Prima dei saluti, Bocelli ha regalato un mini-show con una breve interpretazione che il presidente americano ha dimostrato di apprezzare con entusiasmo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bocelli incontra trump nello studio ovale e canta per lui con te partir242 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Bocelli incontra Trump nello Studio Ovale e canta per lui “Con te partirò” – Video

Scopri altri approfondimenti

bocelli incontra trump studioBocelli canta per Trump nello Studio Ovale - Le immagini dell'incontro sono state postate sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente (ANSA) ... ansa.it scrive

bocelli incontra trump studio"Meglio Bocelli di Zelensky". La stampa russa gongola dopo il vertice tra il leader ucraino e Trump - Giornali russi in festa dopo il sostanziale nulla di fatto del vertice Trump- Lo riporta huffingtonpost.it

bocelli incontra trump studioIncontro fra Trump e Bocelli nello Studio Ovale. E il tenore canta: "Con te partirò" - Prima della visita di Zelensky, il presidente Trump ha incontrato il celebre tenore italiano che ha cantato nello Studio Ovale ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bocelli Incontra Trump Studio