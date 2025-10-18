Bocelli incontra Trump nello Studio Ovale e canta per lui Con te partirò – Video

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto Andrea Bocelli alla Casa Bianca. Come rivela il video diffuso sui social da Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff di comunicazione, il tenore ha cantato nello Studio Ovale. La colonna sonora dell’incontro è ‘Con te partirò’, uno dei maggiori successi del tenore. Prima dei saluti, Bocelli ha regalato un mini-show con una breve interpretazione che il presidente americano ha dimostrato di apprezzare con entusiasmo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bocelli incontra Trump nello Studio Ovale e canta per lui “Con te partirò” – Video

