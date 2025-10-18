Bocelli incontra Trump nello Studio Ovale e canta Con te partirò

Concerto a sorpresa alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto nello Studio Ovale Andrea Bocelli e, come un vero direttore d'orchestra, ha dato il via all'esecuzione di "Con te partirò", uno dei brani più celebri del tenore. A divulgare le immagini dell'incontro è stata un'assistente della Casa Bianca che ha immortalato il momento in cui Bocelli, accompagnato dalla sua famiglia, ha cantato davanti al tycoon. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

