Bocelli canta per Trump | l’esibizione nello Studio Ovale

Donald Trump ha ricevuto Andrea Bocelli alla Casa Bianca. Durante l’incontro, il tenore italiano ha intonato nello Studio Ovale Con te partirò, uno dei suoi brani più celebri, già utilizzato da presidente Usa nei comizi elettorali. Le foto e video dell’esibizione sono state condivise sui social da Margo Martin, assistente speciale di Trump. Andrea Bocelli sings in the Oval Office pic.twitter.comAawlh5If7X — Margo Martin (@MargoMartin47) October 17, 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bocelli canta per Trump: l’esibizione nello Studio Ovale

