Bobby Solo si racconta senza filtri | Droghe ed alcol sono un sopravvissuto

«Mio padre mi voleva notaio, medico, ingegnere o industriale. Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: "Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti faranno soffrire". Lei non voleva che mi sposassi mai, che arrivassi pure a settant'anni senza niente. Mi voleva bene, e forse aveva ragione. Con quello che ho combinato nella vita, è già un miracolo che io sia ancora qui». Così Bobby Solo si confida a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda oggi, sabato 18 ottobre, alle 17.05 su Rai 1. Nel cuore dell'intervista, il cantante racconta senza filtri gli eccessi del suo passato:?«Con il mio amico Ricky Shane, negli anni Sessanta, abbiamo provato di tutto: anfetamine, hashish, marijuana.

