Bobby Solo | Ho provato droghe hashish marijuana e alcol | sono sopravvissuto mia madre voleva facessi il parroco

«Mio padre mi voleva notaio, medico, ingegnere o industriale. Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre:?Roberto, te devi fare il parroco, così le donne cattive non ti faranno. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bobby Solo: «Ho provato droghe, hashish, marijuana e alcol: sono sopravvissuto, mia madre voleva facessi il parroco»

Argomenti simili trattati di recente

SAVE THE DATE Abbiamo provato a tenerlo segreto… ma l’entusiasmo è stato più forte di noi! Il XMAS ADVENT MABÙ 2025 STA ARRIVANDO La data te la diciamo nel primo commento Pront* a far partire il countdown più beauty dell’anno? #cal - facebook.com Vai su Facebook

Bobby Solo: «Sono un sopravvissuto a droghe e alcol, ho provato di tutto» - Bobby Solo parla ancora del suo passato, legato però al futuro, anche della musica: «Sono nato privo del nervo uditivo in un orecchio, eppure ho fatto sessantun anni di musica e duecento milioni di ... Lo riporta msn.com

Ciao Maschio, Bobby Solo si racconta senza filtri: “Droghe ed alcol, sono un sopravvissuto” - Ma mia madre, invece, mi ripeteva sempre: “Roberto, te devi fare il ... msn.com scrive

Bobby Solo senza filtri a 'Ciao Maschio': "Sono un sopravvissuto, la musica mi tiene vivo" - Il cantante si è confidato a Nunzia De Girolamo: "Ho provato droghe e alcol. msn.com scrive