Boato e paura a Camucia Inferno di fuoco in fabbrica Indagine sui rischi ambientali
di Luca Amodio CORTONA Fiamme alte decine di metri, fumo nero che esce da ogni angolo della fabbrica, e i dipendenti dell’azienda che guardano impotenti quello che sta accadendo davanti ai loro occhi. La struttura dove lavoravano è distrutta. E’ l’immagine dell’orrore che ieri sera ha vissuto la comunità di Cortona: il magazzino della Mb, azienda di elettronica di Camucia, brucia tra le fiamme. Un incendio, poi un’ esplosione (o forse il contrario) verso le 19.30 di ieri sera nello stabile in località Vallone nel cortonese. Tutto parte da qui. Quello che è successo poco prima del boato rimane un grande punto interrogativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
