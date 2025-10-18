Blocco consegne ai cancelli di Brt | prosegue protesta dei lavoratori della ditta appaltatrice
MELPIGNANO – Dalla mattina di ieri i lavoratori di un’azienda al servizio del colosso della logistica Brt sono in sciopero, con un sit in che si è tenuto davanti ai cancelli dei capannoni della sede di Melpignano, bloccando l’uscita dei camion e furgoni delle consegne quotidiane.Insieme ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
BRT, sciopero dei lavoratori: “Condizioni di lavoro inaccettabili” - Sciopero dei lavoratori della BRT a Melpignano , che dalle 7 di questa mattina sono davanti ai cancelli dell'azienda. Segnala trnews.it
Logistica, sciopero al polo Brt di Orbassano. Si Cobas: "Migliorare le condizioni di lavoro" - Stamattina nessuna consegna, l'intera filiera è in tilt per lo sciopero dei lavoratori del polo logistico di Orbassano. Scrive rainews.it