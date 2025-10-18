Blitz in centro storico | chiusi tre locali all' interno sporcizia e scarafaggi

Nuovo blitz nel centro storico di Genova contro il degrado e le irregolarità nei locali notturni. Nei giorni scorsi la polizia di Stato, con la squadra di polizia amministrativa della questura, la collaborazione della Asl3 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – e della polizia locale, ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

