AREZZO Così come stabilito dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, anche nella giornata di giovedì 16 ottobre, sono proseguiti i settimanali servizi ad "alto impatto" per le vie e le piazze del centro di Arezzo finalizzati ad accrescere il senso di sicurezza e prevenire azioni e comportamenti illegali o che possono compromettere la serena vivibilità delle aree urbane. In questa occasione, ad Arezzo, sia nel corso del pomeriggio che della serata di ieri, numerosi equipaggi della Polizia di Stato, sia della Questura che del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze, giunto appositamente in città, coadiuvati da Polizia Municipale e Polizia Ferroviaria, hanno realizzato un vero e proprio reticolo di controlli che ha interessato il quartiere Saione e le zone limitrofe alla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Blitz delle forze dell'ordine tra Saione e la stazione: un espulso