Blitz della polizia municipale | sequestrate 5 tonnellate di ortaggi maxi multa da oltre 30mila euro

Firenzetoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 5 tonnellate di ortaggi mandate al macero “perché privi di tracciabilità e garanzie igienico-sanitarie indispensabili per la sicurezza alimentare”, con oltre 35mila euro di sanzioni e il sequestro di 6 furgoni e quattro bilance. È questa la merce sequestrata dalla Polizia Municipale durante. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

