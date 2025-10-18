Blitz contro giochi illegali verifiche in 35 sale scommesse

Tempo di lettura: 2 minuti Operazione della Polizia contro i giochi e le scommesse illegali in diverse province italiane: gli uomini del nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse del Servizio centrale operativo (Sco) hanno controllato una serie di sale nelle province di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Caserta, Latina, Varese, Venezia, Verona e Brindisi. L’operazione, in stretta sinergia e collaborazione con l’Ufficio Controlli della Direzione Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, “rientra in una più ampia strategia di contrasto” contro i giochi illegali e ha avuto come focus la gestione delle scommesse sportive presso i punti della rete fisica diffusi sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

