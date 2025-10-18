Bimbo ritrovato da una pattuglia della polizia sul lungomare di Reggio Calabria
Il procuratore del tribunale dei minorenni di Reggio Calabria Roberto Placido Di Palma, prende spunto da un episodio di cronaca, verificatosi qualche giorno fa che ha avuto come protagonista un minore ritrovato da una pattuglia dell'Upgsp della Questura di Reggio Calabria, mentre vagava da solo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
. RITROVATO IL BIMBO DI UNDICI ANNI SCOMPARSO Ore di apprensione a Colleatterrato Basso, dove dalla mattinata era scomparso Akram, un bambino di undici anni di origini libiche, uscito di casa in via Don Lorenzo Milani senza fare ritorno. Il - facebook.com Vai su Facebook
Paura a Reggio, bambino smarrito sul lungomare: ritrovato grazie alla prontezza della polizia - Attimi di apprensione nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria, dove un bambino è stato notato da una pattuglia della polizia mentre camminava da solo e ... msn.com scrive
Bimbo smarrito sul lungomare, salvato da una Divisa. Il cuore della Polizia in una mano tesa - della Questura di Reggio Calabria ha intercettato un bambino che si era ritrovato da solo sul lungomare cittadino. Da reggiotv.it
La Polizia salva un neonato scortandolo alle Scotte - Una volante della Stradale ha soccorso i genitori con il piccolo in braccio privo di sensi e avviato la procedura di emergenza preallertando l’ospedale. Da msn.com