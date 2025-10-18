Bimbo di 7 anni muore all’improvviso davanti ai genitori | la tragedia mentre stava giocando
Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Centuripe, piccolo comune di poco meno di cinquemila abitanti in provincia di Enna. Un bambino di appena sette anni, Agatino, è morto nel pomeriggio di giovedì dopo essersi sentito male mentre giocava. Un dramma che ha lasciato senza parole l'intero paese, dove la notizia si è diffusa rapidamente, portando con sé incredulità e dolore. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava con la famiglia quando ha accusato un improvviso malore, accasciandosi a terra davanti agli occhi dei genitori. La chiamata al 118 è partita immediatamente e i sanitari, giunti sul posto con l'ambulanza, hanno subito compreso la gravità della situazione.
