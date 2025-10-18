Bimba di un anno ustionata con l' acqua bollente a Villamagna

Chietitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente domestico si è verificato nella mattinata di sabato a Villamagna dove l'eliambulanza è intervenuta per soccorrere una bimba di un anno. Stando alle prime informazioni, la bimba è rimasta ustionata con l'acqua bollente e avrebbe riportato ustioni di terzo grado al collo al torace e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

