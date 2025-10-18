Bignami Fdi all' attacco | Schlein denigra l' Italia pur di attaccare il Govermo Meloni
"Gravissime le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che utilizza il palco del Partito Socialista Europeo per attaccare il Governo Meloni dipingendo un'Italia che non esiste in cui la democrazia sarebbe in pericolo e il diritto di parola a pentimento. E come se non bastasse tira in ballo l'attentato a Sigfrido Ranucci, ritenendolo figlio di questo 'clima di odio'. Accuse degne della peggiore propaganda". A parlare è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami. "Quello che è più grave - sottolinea il parlamentare- è che questa sinistra dà prova del suo essere anti italiana, pronta a parlare male all'estero della propria nazione, coprendola d'infamia e falsità, pur di colpire il Governo Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
A Milano Mattia Abdu contro il minuto di silenzio per Charlie: «Diceva le cose peggiori sugli immigrati e gli omosessuali». Bignami scrive a Fontana per la bagarre organizzata dai dem, Schlein pronta a bloccare le Camere per la guerra a Gaza. - facebook.com Vai su Facebook
Bignami - X Vai su X
Bignami (Fdi) all'attacco: "Schlein denigra l'Italia pur di attaccare il Govermo Meloni" - "Gravissime le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che utilizza il palco del Partito Socialista Europeo per ... Secondo iltempo.it
Polemiche dopo la guerriglia a Bologna. Bignami (FdI): “Lepore tollera qualsiasi cosa”. La Lega: “Arrestare chi invade l’autostrada” - Bologna, 3 ottobre 2025 – Non bastano gli appelli alla calma e alla non violenza arrivati questa mattina. Si legge su ilrestodelcarlino.it
"Probabile organizzazione". FdI chiede conto della "rissa" dem alla Camera - Queste parole sono state catturate dai microfoni della Camera dei deputati durante l'intervento di Chiara Braga, capogruppo del Partito democratico. ilgiornale.it scrive