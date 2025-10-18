"Gravissime le dichiarazioni della segretaria del Partito democratico Elly Schlein, che utilizza il palco del Partito Socialista Europeo per attaccare il Governo Meloni dipingendo un'Italia che non esiste in cui la democrazia sarebbe in pericolo e il diritto di parola a pentimento. E come se non bastasse tira in ballo l'attentato a Sigfrido Ranucci, ritenendolo figlio di questo 'clima di odio'. Accuse degne della peggiore propaganda". A parlare è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati Galeazzo Bignami. "Quello che è più grave - sottolinea il parlamentare- è che questa sinistra dà prova del suo essere anti italiana, pronta a parlare male all'estero della propria nazione, coprendola d'infamia e falsità, pur di colpire il Governo Meloni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bignami (Fdi) all'attacco: "Schlein denigra l'Italia pur di attaccare il Govermo Meloni"