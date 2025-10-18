Big Tech era al servizio di Biden | Google ammette le pressioni della Casa Bianca sulla censura online

Un’altra Big tech ha imboccato la via di Damasco, diventata meta di punta tra i magnati della Silicon Valley dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni statunitensi. Come Meta nei mesi scorsi, anche Alphabet, la società madre di Google e YouTube, ha ammesso di aver eliminato contenuti relativi alla pandemia e ai risultati delle elezioni Usa del 2020, in seguito a forti pressioni politiche provenienti dall’amministrazione democratica dell’allora presidente Joe Biden, anche quando i contenuti rimossi non violavano le regole della piattaforma. La confessione, contenuta in una lettera inviata dai legali del colosso al deputato repubblicano e presidente della Commissione giustizia, Jim Jordan, segue un’inchiesta pluriennale in merito alla censura online di contenuti di orientamento conservatore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Big Tech era al servizio di Biden: Google ammette le pressioni della Casa Bianca sulla censura online

