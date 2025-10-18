Biennale Musica la stella dentro che appare dalla nebbia

Venezia, 18 ott. (askanews) – Una nebbia, le luci che la tagliano e la definiscono, un suono di fondo che somiglia alla traccia fantasma della radiazione originaria del Big Bang, spettacoli che si susseguono evocando altre dimensioni, mentali e temporali, tempi diversi modellati principalmente da un’elettronica che però vibra di vicende umane, che si fonda sulla fragilità, nostra e di tutti. Stare nella Biennale Musica 2025, la prima diretta da Caterina Barbieri, è un’esperienza di profondità, un discendere dentro noi stessi attraverso un suono che è concreto, introspettivo pure nel suo fuggire verso distanze siderali, dalle quali peraltro spesso pare ragionevolmente provenire. 🔗 Leggi su Ildenaro.it