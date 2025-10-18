Biennale d’arte Firenze capitale Dall’armonia tra gli opposti una spinta a ritrovare la gioia

Firenze, 18 ottobre 2025 – “Una Biennale che cresce ad ogni edizione, non solo nei numeri, ma anche in termini di progetti e di sguardi sul mondo”. Jacopo Celona, direttore generale della Florence Biennale dal 2013, taglierà stamani il nastro della XV edizione della manifestazione che alla Fortezza da Basso riunirà, fino al 26 ottobre, 550 artisti provenienti da 85 Paesi, con più di 1.500 opere. Lo sguardo è orientato verso The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design, che è il titolo di quest’anno, lungo un percorso espositivo dedicato appunto alle profonde riflessioni sulla dualità e l’armonia tra opposti, attraverso i lavori di artisti e designer provenienti da tutti e cinque i continenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

