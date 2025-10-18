Tempo di lettura: 2 minuti Seconda sconfitta stagionale per l’Avellino di Raffaele Biancolino, che cade al “Romeo Menti” per 2-0 contro la Juve Stabia. A decidere il match le reti nel primo tempo di Mosti e Bellich, in una gara combattuta ma poco brillante da parte dei biancoverdi. Nel post-partita, Biancolino ha commentato con amarezza ma anche con lucidità la prestazione dei suoi: “Ho visto un Avellino che ha risposto colpo su colpo. Sapevamo di affrontare una squadra aggressiva, che sa giocare. Bravi loro a sfruttare le poche occasioni e a metterla dentro” Il tecnico ha poi sottolineato come la gara sia stata intensa e nervosa: “Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, contro una squadra che veniva a prenderci alta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Biancolino: “Ci è mancata qualità sotto porta, ma la squadra ha lottato”