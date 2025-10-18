“È semplicemente allucinante che il segretario del più grande partito di opposizione in Italia si permetta di fare allusioni sul nostro presidente del Consiglio, come se la responsabilità indiretta dell’attentato contro il giornalista Ranucci fosse da addebitare a Giorgia Meloni. Schlein che al congresso del Pse ad Amsterdam gioca con affermazioni allucinogene è di una gravità inaudita. Ha raggiunto picchi di odio e violenza, evidentemente dettati dal livore, che non pensavamo fossero raggiungibili. In negativo, il segretario del Pd continua a stupirci ogni volta. Auspico che i socialisti europei prendano le distanza dalla follia semantica di Schlein, che andrebbe studiata nelle scuole di politica per imparare come non si dovrebbe fare politica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Biancofiore (Civici d’Italia): "Schlein allucinante contro Meloni"