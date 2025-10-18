Bhaskar Sunkara | Trump sta cercando di provocare una crisi a New York

Cms.ilmanifesto.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore e fondatore della rivista statunitense The Jacobin Bhaskar Sunkara,è stato in Italia per una serie di convegni: lo abbiamo intervistato a Roma, prima di un incontro con Luciana . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

bhaskar sunkara trump sta cercando di provocare una crisi a new york

Bhaskar Sunkara: «Trump sta cercando di provocare una crisi a New York»

