Bezzecchi una furia contro l' amico Bagnaia | scintille in Australia

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione tra amici nel corso delle qualifiche del GP Australia di Phillip Island. Pecco Bagnaia ostacola Marco Bezzecchi (che manda subito a quel paese il pilota Ducati) nel corso di un giro lanciato ed è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare nella gara di domenica: Pecco partirà 14esimo invece che 11esimo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bezzecchi una furia contro l amico bagnaia scintille in australia

© Gazzetta.it - Bezzecchi, una furia contro l'amico Bagnaia: scintille in Australia

Altri contenuti sullo stesso argomento

SNAI –MotoGP: Marquez contro tutti anche a Misano. Un’altra vittoria di Marc a 1,50, Bagnaia e Bezzecchi sperano - Lo spagnolo comanda saldamente la classifica piloti e, dopo otto doppiette di fila tra gara Sprint e gara ‘tradizionale’, punta a vincere ... Da adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Bezzecchi Furia Contro Amico