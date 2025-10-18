Bezzecchi una furia contro l' amico Bagnaia | scintille in Australia

Tensione tra amici nel corso delle qualifiche del GP Australia di Phillip Island. Pecco Bagnaia ostacola Marco Bezzecchi (che manda subito a quel paese il pilota Ducati) nel corso di un giro lanciato ed è stato penalizzato con 3 posizioni in griglia da scontare nella gara di domenica: Pecco partirà 14esimo invece che 11esimo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bezzecchi, una furia contro l'amico Bagnaia: scintille in Australia

