Bezzecchi re della Sprint Race di Phillip Island | La gara? Mi piacerebbe di brutto fare il miracolo

Riminitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato di grandi emozioni per Marco Bezzecchi e l'Aprilia. Il riminese ha confermato l'ottimo feeling mostrato sin dal venerdì con il tracciato di Phillip Island, dominando la Sprint Race del Gran Premio d'Australia. Dopo aver sfiorato la pole position per soli 31 millesimi, conquistata da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

bezzecchi re sprint raceBezzecchi re della Sprint Race di Phillip Island: "La gara? Mi piacerebbe di brutto fare il miracolo" - Bezzecchi ha preceduto di oltre tre secondi l'Aprilia del team Trackhouse di Raúl Fernández, autore di un’ottima performance (quarto in qualifica) ... Lo riporta riminitoday.it

bezzecchi re sprint raceMotoGP | Bezzecchi vince la Sprint in Australia, male Bagnaia: gli highlights [VIDEO] - Ottima prestazione di Marco Bezzecchi che si riscatta dopo il weekend negativo a Mandalika con la vittoria nella Sprint Race del Gran Premio di Phillip Island. motograndprix.motorionline.com scrive

bezzecchi re sprint raceIn Australia Bezzecchi vince la Sprint Race, 19° Bagnaia - Marco Bezzecchi (Aprilia) domina la Sprint Race del Gran Premio di Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. laprovinciacr.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bezzecchi Re Sprint Race