Bezzecchi e l'incidente con i gabbiani nel warm up a Phillip Island | uno gli finisce nel motore

La straordinaria giornata di Marco Bezzecchi a Phillip Island ha rischiato di venire rovinata da un incidente tanto assurdo quanto incredibile: uno stormo di gabbiani ha colpito la sua Aprilia con un uccello finito nel motore. "Mi sono spaventato, ma alla fine non si è rotto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it