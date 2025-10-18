Bezzecchi e l'incidente con i gabbiani nel warm up a Phillip Island | uno gli finisce nel motore
La straordinaria giornata di Marco Bezzecchi a Phillip Island ha rischiato di venire rovinata da un incidente tanto assurdo quanto incredibile: uno stormo di gabbiani ha colpito la sua Aprilia con un uccello finito nel motore. "Mi sono spaventato, ma alla fine non si è rotto nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Si apre il weekend di Phillip Island con tanti protagonisti assenti. Marquez, Martìn e Vinales out, Bezzecchi dovrà scontare la penalità per l'incidente con Marc. Ne parliamo stasera con voi #motogp #phillipisland - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Si apre il weekend di Phillip Island con tanti protagonisti assenti. Marquez, Martìn e Vinales out, Bezzecchi dovrà scontare la penalità per l'incidente con Marc. Ne parliamo stasera con voi https://gpone.com/it/2025/10/16/motogp/live-bar-sport-alle-19- - X Vai su X
Bezzecchi e l’incidente con i gabbiani nel warm up a Phillip Island: uno gli finisce nel motore - La straordinaria giornata di Marco Bezzecchi a Phillip Island ha rischiato di venire rovinata da un incidente tanto assurdo quanto incredibile: uno stormo ... fanpage.it scrive
L'incidente nel warm-up, l'animale è rimasto incastrato nella moto dell pilota dell’Aprilia - Quando la MotoGP corre in Australia a essere protagonisti non sono mai solo i piloti, ma anche gli animali che popolano Phillip Island, più volte invasori di pista involontari tra la paura dei motocic ... Scrive msn.com
Bezzecchi: “Domani mi piacerebbe di brutto fare il miracolo. Il gabbiano? Ne ho preso più di uno” - Il pilota dell'Aprilia ha vinto la Sprint di Phillip Island nonostante l'investimento di un paio di sfortunati gabbiani nel giro di ricognizione ... formulapassion.it scrive