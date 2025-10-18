Beukema | Sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri

Il difensore del Napoli, Sam Beukema, ha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Torino: «Abbiamo dominato quasi tutta la partita, però il mister ha ragione perché non eravamo così cattivi negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare questo». Leggi anche: Il Napoli perde pure col Torino: due sconfitte in sette partite, non è così che si vincono gli scudetti Com’è entrare in un gruppo con lo scudetto sul petto? «Abbiamo un bel gruppo, siamo fortunati perché ci aiutano molto e ora sto giocando un po’ di più. Mi sento sempre meglio dopo ogni partita, sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema: «Sto capendo quello che vuole il mister e questo vale anche per gli altri»

