Beukema | Dobbiamo essere molto più cattivi

Le parole del difensore centrale olandese. Sam Beukema, difensore del Napoli, ha rilasciato a DAZN alcune dichiarazioni dopo la sconfitta subita contro il Torino. Ecco . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Dazn: «Il mister ha ragione perché non eravamo così cattivi negli ultimi venti metri e dobbiamo migliorare questo» - facebook.com Vai su Facebook

LE INTERESSA – Napoli, Beukema: «Abbiamo dominato, ma negli ultimi venti metri dobbiamo essere più incisivi» - gara ai microfoni di DAZN, Sam Beukema – difensore del Napoli – esprime sentimenti contrastanti dopo la sconfitta contro il Torino. Segnala pianetazzurro.it

Beukema: "Abbiamo dominato, ma Conte ha ragione: Napoli poco cattivo negli ultimi venti metri" - Sam Beukema, difensore centrale del Napoli, ha analizzato la sconfitta sul campo del Torino (gol di Simeone) ai microfoni di DAZN ed ha anche spiegato come sta procedendo il suo inserimento in questa ... Da msn.com

AD - Napoli, Beukema: "L'inno della Champions mi ha emozionato, il lavoro di Conte? Credo di non essere mai stato così in forma, uno come De Bruyne ti spinge a dare di più ... - 1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League, il difensore olandese Sam Beukema ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano AD (Algemeen Dagblad), c ... Come scrive napolimagazine.com