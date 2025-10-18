Bertolucci | Il Six Kings Slam è un test tecnico-tattico Sinner punta le Finals lì scoprirà le carte

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex tennista azzurro: "Il duello con Alcaraz è destinato a segnare un'epoca, i due non hanno rivali. E sulla lotta per la prima posizione del ranking.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

bertolucci il six kings slam 232 un test tecnico tattico sinner punta le finals l236 scoprir224 le carte

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Il Six Kings Slam è un test tecnico-tattico. Sinner punta le Finals, lì scoprirà le carte"

Approfondisci con queste news

bertolucci six kings slamBertolucci: "Il Six Kings Slam è un test tecnico-tattico. Sinner punta le Finals, lì scoprirà le carte" - L'ex tennista azzurro: "Il duello con Alcaraz è destinato a segnare un'epoca, i due non hanno rivali. Segnala msn.com

bertolucci six kings slamSix Kings Slam, Sinner e Fritz replicano alle polemiche sul montepremi record. Ma Bertolucci lancia l’allarme su Jannik - Six Kings Slam, Sinner e Fritz replicano alle polemiche sul calendario e sul montepremi in palio in Arabia Saudita mentre arriva l'allarme di Bertolucci su Jannik ... Segnala sport.virgilio.it

bertolucci six kings slamBertolucci sulle polemiche per il Six Kings Slam: “Da fuori è molto facile giudicare i tennisti” - L’ex tennista ha parlato della difficile situazione che sta vivendo il tennis mondiale. Segnala tennisitaliano.it

Cerca Video su questo argomento: Bertolucci Six Kings Slam