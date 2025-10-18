Bergomi sul futuro della Nazionale | Pio Esposito o Camarda? Due ottimi centravanti ma uno dei due ha qualcosa in più dell’altro

Internews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Bergomi dichiara la sua opinione su Pio Esposito e Francesco Camarda, esprimendo una piccola preferenza su uno dei due. A poche ore da Roma-Inter, l’ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi ha commentato la sfida dell’Olimpico e il momento di alcuni giovani talenti del calcio italiano, tra cui Pio Esposito, attaccante classe 2005 protagonista con la maglia dell’ Inter e recentemente convocato in Nazionale. Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel programma condotto da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, Bergomi ha espresso parole di grande apprezzamento per il giovane centravanti, tracciandone un profilo tecnico e caratteriale molto promettente. 🔗 Leggi su Internews24.com

bergomi sul futuro della nazionale pio esposito o camarda due ottimi centravanti ma uno dei due ha qualcosa in pi249 dell8217altro

© Internews24.com - Bergomi sul futuro della Nazionale: «Pio Esposito o Camarda? Due ottimi centravanti, ma uno dei due ha qualcosa in più dell’altro»

Scopri altri approfondimenti

bergomi futuro nazionale pioBergomi: "Scudetto vinto spesso da chi esce subito da Champions o non la fa" - Giuseppe Bergomi ha parlato a Tmw di campionato, del Napoli e delle favorite alla vittoria finale. Segnala tuttonapoli.net

bergomi futuro nazionale pioBergomi: “Kone straordinario. Inter, ecco qual è il vero upgrade. Su Chivu ed Esposito…” - Intervistato da Tmw, l'x capitano dell'Inter ha parlato della gara dei nerazzurri con la Roma, di Esposito e anche di Akanji ... Si legge su msn.com

Bergomi: "Chivu intelligente, Esposito maturo. Akanji? Upgrade rispetto al Pavard". Poi 'spoilera' il ritorno del tifo in Curva Nord - Tra gli argomenti toccati ai microfoni di TMW da Beppe Bergomi c'è anche Cristian Chivu. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bergomi Futuro Nazionale Pio