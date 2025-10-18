Bergamo capitale dell’economia circolare | riciclo innovazione e opportunità finanziarie nei fondi ESG e bond sostenibili

In un’era dominata dalla sostenibilità, Bergamo si pone come faro dell’economia circolare, trasformando rifiuti in opportunità per le PMI locali. Il supporto del PNRR e i fondi UE stanno accelerando innovazioni nel riciclo, con un boom di fatturato a 1,2 miliardi di euro nel 2025. Parallelamente, il caos USA – dal lockdown governativo ai tweet di Trump sui dazi alla Cina – amplifica la volatilità, rendendo gli asset green un rifugio sicuro. Bergamo non è solo industria: è un laboratorio di futuro sostenibile, invitando tutti a cogliere queste opportunità in un mondo incerto. Si chiude un’altra settimana di lockdown del Governo statunitense, con tutte le conseguenze del caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

