Bergamo capitale dell’economia circolare | riciclo innovazione e opportunità finanziarie nei fondi ESG e bond sostenibili

Bergamonews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’era dominata dalla sostenibilità, Bergamo si pone come faro delleconomia circolare, trasformando rifiuti in opportunità per le PMI locali. Il supporto del PNRR e i fondi UE stanno accelerando innovazioni nel riciclo, con un boom di fatturato a 1,2 miliardi di euro nel 2025. Parallelamente, il caos USA – dal lockdown governativo ai tweet di Trump sui dazi alla Cina – amplifica la volatilità, rendendo gli asset green un rifugio sicuro. Bergamo non è solo industria: è un laboratorio di futuro sostenibile, invitando tutti a cogliere queste opportunità in un mondo incerto. Si chiude un’altra settimana di lockdown del Governo statunitense, con tutte le conseguenze del caso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

bergamo capitale dell8217economia circolare riciclo innovazione e opportunit224 finanziarie nei fondi esg e bond sostenibili

© Bergamonews.it - Bergamo, capitale dell’economia circolare: riciclo, innovazione e opportunità finanziarie nei fondi ESG e bond sostenibili

Approfondisci con queste news

Bergamo capitale mondo rurale, 50mila a Fiera di Sant'Alessandro - Bergamo capitale del mondo rurale con la fiera di Sant'Alessandro che in tre giorni ha sfiorato le 50 mila presenze. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bergamo Capitale Dell8217economia Circolare