Benzina e diesel in calo a 1,7 euro al litro ma il metano torna a salire

I prezzi dei carburanti mostrano un leggero calo nella media nazionale, secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana basate sui dati dell’Osservatorio prezzi del MIMIT. A fare eccezione è il metano, che registra un piccolo aumento. I prezzi. Ecco i prezzi medi in self-service: benzina a 1,698 €l (-0,001 €);. gasolio a 1,627 €l (-0,001 €).. Come sempre, si risparmia scegliendo le “pompe bianche” (1,691 €l per la benzina e 1,620 €l per il gasolio) rispetto ai distributori delle major (1,701 €l e 1,630 €l). Anche per il rifornimento assistito la flessione è di un millesimo: benzina servito a 1,840 €l;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

