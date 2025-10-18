Benvenuta a casa Clarita E Belen… Cecilia Ignazio Moser e la figlia cosa è successo usciti dall’ospedale

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno finalmente varcato la soglia della loro casa milanese con la loro primogenita, la piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre in una clinica del capoluogo lombardo. Dopo due giorni di emozioni e prime cure, la coppia è tornata nel proprio nido domestico, pronta a cominciare la nuova vita da genitori. Ad attenderli, un’accoglienza calorosa e piena d’affetto, organizzata con cura dai familiari più vicini e dagli amici di sempre. La casa, trasformata per l’occasione in un piccolo regno d’amore, era addobbata con palloncini color pastello, fiocchi e messaggi di benvenuto dedicati a “Clarita”, come la chiamano teneramente mamma e papà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it