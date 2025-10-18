Benevento tentano il furto in un B&B del centro storico | 25enne identificato e denunciato dalla Polizia
Un 25enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso in un B&B del centro storico di Benevento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il video dei ladri in azione mentre tentano di introdurre la cassaforte in auto è diventato virale su TikTok. #regione #benevento - facebook.com Vai su Facebook
