Benevento-Potenza i convocati giallorossi | due assenze per mister Auteri

Anteprima24.it | 18 ott 2025

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono  26  i convocati da mister  Auteri  per il  match di domani (ore 14:30) in programma al “Ciro Vigorito”  quando il Benevento affronterà il  Potenza. La lista è identica a quella di una settimana fa per il match contro il Team Altamura, unici assenti  Simonetti e il lungodegente Nardi.  Portieri:  Russo, Esposito, Vannucchi. Difensori:  Pierozzi, Borghini, Ceresoli,  Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi. Centrocampisti:  Tsingaras, Maita, Mehic, Prisco, Talia. Attaccanti:  Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

