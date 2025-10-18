Benevento-Potenza i convocati giallorossi | due assenze per mister Auteri
Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 26 i convocati da mister Auteri per il match di domani (ore 14:30) in programma al “Ciro Vigorito” quando il Benevento affronterà il Potenza. La lista è identica a quella di una settimana fa per il match contro il Team Altamura, unici assenti Simonetti e il lungodegente Nardi. Portieri: Russo, Esposito, Vannucchi. Difensori: Pierozzi, Borghini, Ceresoli, Ricci, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Sena, Viscardi. Centrocampisti: Tsingaras, Maita, Mehic, Prisco, Talia. Attaccanti: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
RIVEDI LA PUNTATA DI #POTENZAROSSOBLU DEL 17 OTTOBRE 2025 PRE BENEVENTO POTENZA - facebook.com Vai su Facebook
Vittorie per Lumezzane, Triestina, Benevento, Salernitana e Potenza. Solo un pareggio, invece, per Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi Classifiche: https://lega-pro.com/campionato/classifiche/… - X Vai su X
Benevento-Potenza, le ultime: Auteri blinda la mediana - In quello che si prefigura come un turno potenzialmente favorevole, per via dello scontro diretto tra Catania (18 punti) e Salernitana (22 punti), ovvero terza contro prima, il Benevento, che ... Come scrive ilmattino.it
Benevento sotto pressione: Auteri chiamato a fare bottino pieno nelle prossime partite - Dopo tre giorni pieni di riposo, il Benevento oggi pomeriggio riprende ad allenarsi in preparazione alla sfida di domenica contro il Team Altamura. Scrive ilmattino.it
Benevento superiore: Trapani ko 2-0 al “Vigorito” - Trapani di Domenica 28 settembre 2025: tutto deciso nel primo tempo con le reti di Manconi e Pierozzi, giallorossi in vetta alla classifica ... Scrive calciomagazine.net