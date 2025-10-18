Beic Sala | Servono fondi e governance Giuli | Progetto invecchiato ma i ritardi non sono colpa nostra

Milano, 18 ottobre 2025 – La Beic (Biblioteca Europea di Informazione e Cultura) e il Museo nazionale della Resistenza: si tratta di due progetti molto importanti a Milano di cui il sindaco Giuseppe Sala ha voluto parlare con il ministro della Cultura Alessandro Giuli La Fondazione: il professore lascia per motivi personali. Al suo posto, per ora, il vice Molla. Nel mirino della Procura i selezionatori del progetto vincitore: gli architetti Boeri e Zucchi. “ Aspettiamo dei fondi, ma non e' solamente questione dei fondi perche' l'altra questione rilevante e' la governance per un istituto e l'altro e quindi potra' essere l'occasione anche di parlare di questo”, ha detto il primo cittadino, a margine di ‘Futura, nuovi sguardi per la cultura’, organizzato dall'assessorato alla cultura di Regione Lombardia al Teatro alla Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beic, Sala: “Servono fondi e governance”. Giuli: “Progetto invecchiato ma i ritardi non sono colpa nostra”

