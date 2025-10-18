Beic Giuli | Il progetto è invecchiato E' da riconfigurare

Ilgiorno.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando al ministro della Cultura “è realistico pensare che un po' slitteranno i tempi, pero' non e' realistico pensare che sia per causa nostra. Che se fosse per noi sarebbe gia' stata fatta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

beic giuli il progetto 232 invecchiato e da riconfigurare

© Ilgiorno.it - Beic, Giuli: "Il progetto è invecchiato. E' da riconfigurare"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

beic giuli progetto 232Beic, Sala: “Servono fondi e governance”. Giuli: “Progetto invecchiato ma i ritardi non sono colpa nostra” - Milano, stando al ministro &#232; necessario “prima ridefinire il progetto nelle sue linee essenziali e poi nominare. Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Beic Giuli Progetto 232