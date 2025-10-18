Beautiful anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025 | Steffy crede di avere ucciso Sheila

© Mediaset Alta tensione nei prossimi episodio di Beautiful. Mentre si trova da sola in casa, Steffy viene aggredita da una persona, che riesce a uccidere utilizzando un coltello come difesa. La ragazza entra dunque in uno stato profondo di choc quando si trova di fronte al corpo senza vita di Sheila Carter, la madre del marito Finn. Le cose non saranno però come sembrano. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 20 a sabato 25 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 20 al 25 ottobre 2025: Steffy crede di avere ucciso Sheila

